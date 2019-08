M4 Sala: linea blu completata entro il 2023

“Iniziano i test sul primo treno della Linea Blu, la nuova metropolitana di Milano, che parte da Linate. Questo il timing di apertura: primavera 2021 fino a Forlanini, entro fine 2022 si arriva a San Babila (occhio, in 13 minuti! Non conosco nessuna città al mondo il cui City Airport e’ connesso al centro in così poco tempo) e entro l’estate 2023 si apre tutta la linea. Grande Milano!” Così in un post il sindaco Giuseppe Sala che, prima della pausa estiva, ha visitato questa mattina la stazione M4 dell’aeroporto di Linate dove sui binari nei giorni scorsi è stato posto il primo treno dei 47 che circoleranno sulla Blu a pieno regime.