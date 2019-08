Trasporti, Monza-Milano solo a tariffa integrata

Per le provincie di Milano e Monza Brianza, biglietti e abbonamenti ferroviari verranno sostituti con i biglietti integrati, che permettono di prendere anche bus e metro, ma hanno una tariffa diversa. A stabilirlo una recente delibera approvata in giunta regionale. Per il consigliere del PD, Pietro Bussolati, si tratta semplicemente di rincari, aggiungendo che “la Regione, per legge, aveva cinque anni per adeguare le tariffe, cioè poteva tenere in vita biglietti e abbonamenti non integratati fino al 2024, invece ha deciso di punire i pendolari, dando poi la colpa ad altri”. “Aumentando a 2 euro la tariffa urbana di Milano è inevitabile che le tariffe delle corone più esterne subiscano dei ritocchi” ha replicato l’assessore regionale ai Trasporti Maria Crisitna Terzi, aggiungendo che “la responsabilità originaria va dunque ricercata nella scelta del Comune di Milano che ha deciso di aumentare le tariffe ATM”.