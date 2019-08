Nasce il marchio “Visit Monza”

Nasce il logo “Visit Monza e Brianza”, che si affianca a “Visit Lodi” nato a inizio 2019. È promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Explora, società in house di Regione Lombardia per la valorizzazione e la promozione turistica. Il marchio sarà protagonista delle campagne di comunicazione dedicate ai territori di Monza e Brianza e al Lodigiano.

I loghi sono facilmente ricollegabili per posizionare l’area di Monza e della Brianza come destinazione «fuori porta» per turisti interessati a percorsi ed esperienze enogastronomiche, ma anche alla scoperta del patrimonio culturale, artistico e agli eventi che animano il territorio, a partire dal Parco di Monza, dalla Villa Reale e dalla Formula 1, ricordati nei simboli.

Tra i momenti di promozione turistica, ci saranno la realizzazione di un nuovo sito turistico di destinazione, la realizzazione di contenuti e strumenti multimediali, la creazione di materiali di comunicazione e lo sviluppo di azioni social.

Gli arrivi turistici a Monza e Brianza sono aumentati del 21,4% e le presenze del 45,9% nel periodo tra il 2010 e il 2017.