In via Salmoiraghi, nei pressi del Palalido, sono state posizionate le recinzioni alte 50 centimetri per impedire la sosta selvaggia durante gli eventi che si tengono nella rinnovata struttura sportiva cittadina. Lo rende noto l’assessore municipale Giulia Pelucchi che, assieme ai suoi colleghi assessori e al presidente Simone Zambelli, avevano chiesto al Comune la sistemazione dell’area dopo le proteste dei residenti.

Silla vicenda stamane il consigliere Enrico Fedrighini pubblica una foto e commenta: “Rispettato un impegno preso dall’Area Verde del Municipio 8 con gli abitanti del QT8: il consorzio MIAMi ha messo a dimora un sistema anti-intrusione per impedire la sosta abusiva sul verde del parterre alberato di via Salmoiraghi in occasione di eventi a Palalido, Ippodromo o stadio.

La tutela dello spazio pubblico e la riduzione del traffico (in una zona servita da mezzi di superficie e ben 2 linee metropolitane) nasce anche da interventi a basso costo e ad elevata resa. Un grazie a tutti i cittadini e, in modo particolare, a quelli del Comitato Abitanti e Amici di QT8 e Lampugnano che da anni propongono – e ottengono – interventi utili per il bene comune.”