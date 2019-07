Muore folgorato nel cremonese

Un uomo di 75 anni è morto folgorato a Monte Cremasco, in provincia di Cremona, mentre stava eseguendo dei lavori all’interno di un canale di irrigazione. Inutili i tentativi di soccorso della moglie e nipote, trattenuti in ospedale in osservazione ma non in pericolo di vita, anche loro colpiti delle scosse elettriche partite da una pompa ad immersione utilizzata dall’uomo per i lavori. I primi accertamenti indicano come causa dell’incidente un difetto nella pompa e dell’impianto elettrico a cui era collegata. I carabinieri e i tecnici dell Ats stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.