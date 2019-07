Visto che Facebook ha bloccato il video che abbiamo postato lo scorso 25 luglio relativo ad un uomo che correva nudo tra via Pisani e Piazza Duca d’Aosta lo ripubblicchiamo sul nostro sito credendo che comunque non ci sia volgarità ne altro se non una notizia documentata dal video. Le polemiche politiche le lasiamo ad altri, il nostro compito è quello di documentare e così facciamo nonostante Facebook.