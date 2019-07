Altre macchine incendiate, nella notte, in zona Maciachini, dopo i numerosi episodi di incendio doloso verificatisi la settimana scorsa. Questa volta, i residenti della zona hanno segnalato, intorno alle 2 della notte, tre macchine in fiamme (una parcheggiata in via Bracco e due in via Legnone). I vigili del fuoco sono subito intervenuti sul posto e, benché non siano state trovate tracce evidenti di un’origine dolosa, il sospetto è che nella zona si aggiri e continui a colpire un piromane. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato e, stando a una testimonianza raccolta nella notte, il responsabile potrebbe essere un uomo visto aggirarsi attorno ai veicoli in sosta.