Salvini visita Cpr di via Corelli

Sopralluogo del ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina al cantiere del Cpr (Centro di per permanenza per i rimpatri) di via Corelli, nella struttura dell’ex Cie (Centro identificazione ed espulsione). “I lavori procedono spediti perché per fare le espulsioni servono i centri per le espulsioni – ha commentato al termine della visita -. Si fanno lavori che non si facevano da dieci anni. Entro l’autunno viene pronta una struttura che ospiterà 140 immigrati pronti per essere espulsi”. Salvini ha poi ringraziato “i militari che stanno lavorando giorno e notte” . “A questa si aggiungono altre strutture in altre Regioni italiane – ha inoltre ricordato – quindi potremo espellere più persone perché avremo più posti nei centri per le espulsioni”. Infine, ha aggiunto “un piccolo vanto da milanese é che Milano è la città che espelle di più in Italia”. (MiaNews)