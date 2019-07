Precipita per 40 metri, muore alpinista in Valgerola

Infortunio mortale al Pizzo Trona (Sondrio). Un uomo di 64 anni di Talamona, ha perso la vita ieri dopo essere caduto per una quarantina di metri in una zona impervia. Il mancato rientro ha fatto in modo che fossero attivati i soccorsi. Sul posto una quindicina di tecnici del Soccorso alpino di Morbegno e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Alcune squadre sono salite con la cabinovia dell’Enel che porta alla diga. L’uomo, senza vita, è stato individuato poco al di sotto della cima. Il recupero è stato effettuato con l’elicottero.