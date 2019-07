L’aeroporto di Linate rimarrà chiuso da domani 27 luglio al 27 ottobre per lavori infrastrutturali. AirHelp, società di supporto ai passeggeri a seguito di ritardi o cancellazioni, ha condotto uno studio per capire come e quanto

la chiusura dell’ aeroporto influenzerà il traffico aereo di quest’estate: si prevede un incremento di affluenza di circa il 36% sugli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

I consigli ai passeggeri: cosa fare in caso di ritardi o cancellazioni

1. Conservare la carta d’imbarco e qualsiasi altro documento di viaggio.

2. Chiedere le ragioni del ritardo

3. Prendere nota dell’orario effettivo di arrivo a destinazione finale

4. Chiedere alla compagnia aerea di coprire i vostri pasti e bevande

5. Non firmare nulla e non accettare alcuna offerta che possa rinunciare ai tuoi diritti

Per voli in ritardo, cancellati o imbarchi negati, tutte le compagnie aeree (low cost comprese) devono corrispondere da 250€ a fino 600€ di rimborso a prescindere dal prezzo pagato per il biglietto acquistato.