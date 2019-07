La Corte dei conti ha ribaltato in appello le assoluzioni nel processo di primo grado per l’acquisto da parte della Provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano Milano-Serravalle dal gruppo Gavio. L’ex presidente Filippo Penati e altre 11 persone sono state condannate a risarcire 44,5 milioni di euro.

In una nota, l’ex Presidente della Provincia di Milano, ripercorre la vicenda giudiziaria “relativa all’acquisto delle azioni della Serravalle ha inizio 14 anni fa su un esposto dell’allora sindaco di Milano Gabriele Albertini. Due procure della repubblica quella di Milano è quella di Monza hanno indagato per più di 10 anni e la conclusione è stata l’archiviazione. In data 25 febbraio 2015 la Corte dei Conti della Lombardia ha dato ragione alla Provincia riconoscendo, tra l’altro, che quanto pagato per l’acquisto delle azioni Serravalle ben poteva essere considerato congruo. Il Procuratore Mapelli ha archiviato.” scrive Penati. “Un anno fa mi è stato riscontrato un cancro che non è stato ancora sconfitto-scrive Penati-. Da un anno sto combattendo la sfida più importante della mia vita. I Medici mi confermano che tra le cause scatenanti del male c’è sicuramente la conseguenza della mia lunga vicenda giudiziaria. Alle vicende della Serravalle se ne occuperanno i miei legali.”