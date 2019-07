M5s Lombardia, decine di emendamenti per migliorare spesa

Stop al precariato nella sanità lombarda, investimenti per i centri per l’impiego e finanziamenti per la manutenzione di strade e infrastrutture insieme a grande attenzione per le politiche per l’ambiente, la casa, le pari opportunità, la difesa delle donne e la sicurezza. Sono decine le richieste del M5S Lombardia proposte per l’Assestamento al bilancio 2019-2021 che sarà discusso da domani dal Consiglio regionale della Lombardia. L’obiettivo, ha spiegato il capogruppo Marco Fumagalli insieme ai consiglieri Monica Forte, Simone Verni, Gregorio Mammì e Marco Degli Angeli durante una conferenza stampa, è “rendere più economica ed efficace la spesa di Regione Lombardia nell’interesse dei cittadini”. Il M5S ha anche depositato per ciascuna Provincia un emendamento, a prima firma del consigliere di riferimento per il territorio, con cui si chiede di stanziare un milione di euro all’anno nel triennio 2019 – 2021 per interventi di “manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale comunale e provinciale”.