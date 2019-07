Sgomberato il centro sociale Corvaccio

Le forze dell’ordine hanno sgomberato questa mattina il centro sociale “Corvaccio” in via Giovan Battista Piazzetta 23. All’interno della villetta occupata, agenti della Polizia e militari dei Carabinieri hanno trovato solo due persone, mentre altre cinque si sono radunate fuori per protestare contro lo sgombero. L’operazione ha richiesto anche la deviazione delle linee Atm 77 e 96 e la chiusura delle strade limitrofe, con ripercussioni sul traffico della zona. Lo spazio, all’interno di una villetta, era stato occupato a fine marzo