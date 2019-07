Dietro l’incendio di sei diverse vetture avvenuto nella notte in zona Maciachini ci potrebbe essere la stessa mano, quella di un piromane. Gli uomini della Polizia sono intervenuti nella notte, verso l’1.30 in via Bernardino De Conti dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di due auto in fiamme. Poco dopo, però, è arrivata una nuova segnalazione, questa volta proveniente dalla vicina via Pavoni dove erano stavano bruciando ben quattro vetture. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni e ora la Polizia di Stato cercando di individuare il responsabile degli incendi di natura dolosa.