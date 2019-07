La Polizia di Stato ha eseguito, lo scorso 12 luglio, il fermo di due cittadini italiani di 49 e 48 anni ritenuti responsabili di sei diverse rapine ai danni di farmacie Lloyds compiute da marzo 2018. I due uomini, che hanno colpito ben quattro volte la stessa attività in via Pellini e altre due volte in viale Lunigiana e via Abbazia, entravano in farmacia, nelle ore di minore affluenza, col viso travisato da cappellino e occhiali da sole e poi minacciavano i commessi con un coltello. In media ogni rapina ha fruttato loro un bottino di 400 euro a rapina. Tutte le rapine sono state compiute a distanza di massimo un km dalla zona in cui i due uomini abitavano e, da quanto emerso in fase d’indagine, il 48enne aveva numerosi precedenti per spaccio, truffa, rapina.