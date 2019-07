Lascia il cane sul balcone sotto il sole, intervengono i vigili del fuoco

Allertati dai passanti e dalla Polizia locale, i Vigili del Fuoco del Comando di Milano sono intervenuti oggi intorno alle 14.30 per soccorrere un cane di razza Golden Retriver lasciato sul balcone sotto il sole nelle ore più calde del pomeriggio, in un appartamento al primo piano di via Watt. L’animale era stato notato da alcuni passanti che hanno segnalato il fatto alla polizia locale. Dopo aver verificato l’assenza del proprietario di caso e l’impossibilità ad accedere ai locali, gli agenti hanno allertato i vigili del fuoco che, muniti di ascala, hanno raggiunto il balcone e, verificate le condizioni di salute precarie del cane, esposto al sole, lo hanno imbragato e calato dal balcone portandolo in sicurezza. Mentre erano in corso le operazioni e’ sopraggiunto il padrone dell’animale, un giovane di origini cinesi. Il cane è stato rifocillato sul posto e per il proprietario è scattata oltre alla ‘ramanzina’ dei vigili anche una sanzione per l’accudimento non adeguato dell’animale, accompagnata da diffida. Il cane, ristabilito, è stato quindi riconsegnato al padrone. (MiaNews)