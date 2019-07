Grande festa ieri pomeriggio in piazza Gae Aulenti a Milano per la presentazione della Nazionale Italiana di basket che parteciperà ai Mondiali di Cina in programma tra un mese (dal 31 agosto al 15 settembre) . I fan hanno caricatocon il loro entusiasmo gli azzurri: Belinelli, Datome, Gallinari, Hackett , Alessandro Gentile, Brooks, Moraschini, Della Valle, Cinciarini, Aradori, Abass. Il più acclamato dai tifosi è stato Gallinari. Tutti i giocatori si sono fermati per autografi e selfie.