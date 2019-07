Un uomo è disperso nelle acque del lago di Garda a Moniga, nel Bresciano, in seguito ad una caduta da una barca. Claudio Villa, skipper esperto, istruttore di vela, 65 anni era in gita in barca con due non vedenti quando è caduto in acqua, forse per un malore. Sono stati i due non vedenti loro a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Salò e Brescia, le squadre di sommozzatori oltre alla Polizia e carabinieri. Oggi riprendono le ricerche.