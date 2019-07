Un evento di musica, danza, teatro e arti performative ogni sera fino al 25 agosto 2019: è questo il programma della settima edizione dell’Estate Sforzesca, la rassegna curata e promossa dall’Assessorato Cultura del Comune di Milano che dal 2013 porta musica, spettacolo e cultura nel cuore del centro cittadino.

Il palco dello storico Cortile delle Armi del Castello Sforzesco sarà lo scenario di 87 eventi totali, di cui 22 a ingresso libero, che danno spazio a 62 concerti, 19 performance teatrali, 6 spettacoli di danza e ospitano le due rassegne musicali dei Notturni al Castello di Amici della Musica di Milano e Suoni Mobili di Musicamorfosi. Il programma dell’iniziativa mira a rappresentare un’offerta tanto varia quanto ricercata, coniugando originalità ad accessibilità con un quarto degli eventi a ingresso gratuito o con prezzi calmierati per il pubblico.

Il programma è delineato anche da due focus specifici di questa edizione: quello dedicato alle grandi Orchestre, come la Civica Orchestra di Fiati di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali e l’Area M Orchestra con Fabrizio Bosso, e i bambini e ragazzi dei Giovani talenti nelle discipline artistiche della rassegna, come i Piccoli Cantori di Milano, il Galà delle Accademie di Danza e la National Youth Orchestra of China.

Dopo il successo già riscosso nelle prime settimane della rassegna, in scena questa settimana uno spettacolo dedicato agli Sforza, Game of Sforza, i 50 anni che sconvolsero Milano (22/07), Amine & Amza (23/07), prima delle tre date a cura di Metamorfosi insieme allo spettacolo “Mediterraneo. Quel che la terra separa, il mare unisce” (24/07) e alla serata con Chiquelo & Mezquida (25/07), la Civica Orchestra di Fiati di Milano con Orchestra di Fiati della Valtellina impegnata in un concerto per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci (26/07), Swingin’ Castle (27/07), per concludere la settimana con Romeo e Giulietta, balletto in due atti su musiche di P. I. Čajkovskij a cura di Balletto di Milano (28/07).

Martedì 23 luglio, ore 21.30

Amine & Hamza

Ingresso libero

Musica #worldmusic, durata 90’

Il duo tunisino, svizzero di adozione, formato dai fratelli Amine e Hamza, è considerato la voce contemporanea e il volto della musica araba ed è diventato un simbolo di intercultura.

Suonano rispettivamente l’oud e il qanun, i due principali strumenti della musica araba classica. Fin dalla più tenera età, sono cresciuti con musica araba classica che ha permesso loro di sviluppare una vasta padronanza dei loro strumenti. Da allora si sono evoluti in diverse tradizioni musicali tra cui musica classica occidentale, jazz, flamenco, musica indiana, persiana e molti altri. Amine e Hamza sono i leader di una nuova voce nel panorama musicale arabo, ancorato alla tradizione araba classica ma aperto ai diversi stili musicali. Sono l’immagine di una nuova generazione, orgogliosi delle loro identità multiple ma aperte e tolleranti verso le altre culture.



Mercoledì 24 luglio, ore 21.30

Mediterraneo – Quel che la terra separa, il mare unisce

Ingresso libero

Musica #worldmusic, durata 90′

Canzoni popolari siciliane che si mescolano con i colori di tutte le sponde del Mediterraneo: dalla voce del misticismo Sufi del tunisino Houcine Ataa (Orchestra di Piazza Vittorio, e attore nell’omonimo film) alle percussioni di Dudu Kouatè (Art Ensemble di Chicago) che ci portano sulla sponda dell’Africa d’Italia fino ad arrivare al Santur, mitico strumento persiano che ci traghetta dalla Mesopotamia alle sponde del Mare Nostrum con l’ arte assoluta dell’iraniano Alireza Mortazavi.

Giovedì 25 luglio, ore 21.30

Chiquelo & Mezquida

Ingresso libero

#worldmusic, durata 90’



Uno dei più sensazionali chitarristi flamenco: Juan Gómez ‘Chicuelo’ incontra il pianoforte senza confini di Marco Mezquida, giovanissima stella del firmamento pianistico intenazionale.

Una perfetta “Conexion” tra jazz e flamenco. Un flamenco irresistibile che si nutre di ritmi e crescendo incontenibili, rivelando le mille sfumature di una danza che è uno dei cuori pulsanti del mar Mediterraneo.

I due musicisti presenteranno il repertorio del loro nuovo progetto discografico Conexión (Taller de Músics, 2017). Chicuelo porterà sul palco la potenza espressiva del Flamenco, di cui è un’autorità sia come chitarrista che come compositore. Mezquida dialogherà con la musica tradizionale spagnola attraverso un pianismo unico, arricchito dalla versatilità del suo stile che abbraccia le contaminazioni del jazz contemporaneo.



Sabato 27 luglio, ore 20

Swingin’ Castle

Ingresso € 12 + d.p (10 + d.p early bird/ 8 + d.p tesserati Golden Swing Society)

#musicaswing, durata 240’



Un viaggio nella musica swing e nell’immaginario dell’epoca, dove DJ-set e live si alternano a partire dall’ora dell’aperitivo fino a tarda sera per coinvolgere i presenti in balli senza sosta.

Un balzo, lungo quattro ore, nel passato degli anni 20, nostalgico e vibrante. Si parte dal classico Lindy Hop, passando per ilmanouche della Woody Gipsy Band, per arrivare al Modern Swing dei Free Shots e al DJ set electro-swing di Madsoundsystem. Una serata divertente e danzereccia dove, oltre alla musica, trovano spazioproposte food e vintage corner rigorosamente in stile.

Senza dimenticare il look: a tema swing, ovviamente!

Domenica 28 luglio, ore 21.00

Romeo e Giulietta Balletto su musiche di P. I. Čajkovskij

Ingresso 20 €

#Danza classica, durata 90′

Una delle più grandi storie d’amore in una nuova produzione in due atti su musica di P. I. Tchaikovsky. Liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, lo spettacolo vede le scenografie di Marco Pesta e la coreografia di Federico Veratti concretizzarsi nelle danze d’assieme, i passi a due, i virtuosismi classici, che si fondono a un’espressività moderna del corpo di ballo dell’Associazione del Balletto di Milano.