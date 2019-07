Chiusura dell’edizione 2019 del Festival di Villa Arconati (Baranzate di Bollate- Mi) con Angelique Kidjo. L’appuntamento è per martedì 23 luglio con “Remain in Light”. Originaria del Benin ha iniziato la sua carriera cantando musica africana in yoruba per poi avvicinarsi ai generi musicali di origine afroamericana, incidendo canzoni in francese e in inglese. Una sua trilogia è dedicata al blues, musica brasiliana e musiche caraibiche. Le sue canzoni sono nelle colonne sonore di film come “Ace Ventura – Missione Africa”, “Street Fighter” e “Caro Diario”. Grazie all’album “Djin Djin” – al quale hanno collaborato per le diverse versioni: Alicia Keys, Branford Marsalis, Joss Stone, Peter Gabriel, Amadou & Mariam, Carlos Santana, Josh Groban, Ziggy Marley, Joy Denalane, Carmen Consoli e Youssou N’Dour – ha avuto il riconoscimento del Best Contemporary World Music Album nei Grammy Award. Ha collaborato con Carmen Consoli nell’album “Eva contro Eva”.

