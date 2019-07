Post Sisma, il Presidente Attilio Fontana nel mantovano

Siglato dal Commissario delegato per il sisma, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e don Libero Zilia, Vicario generale della diocesi di Mantova, l’addendum al Protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Il documento recepisce le richieste di finanziamento da parte del territorio rimaste escluse dall’Ordinanza 440 del 31 ottobre 2018.

“Sono molto contento di ascoltare dai sindaci e dai rappresentanti dei territori che molti degli interventi di ricostruzione sono stati realizzati nel rispetto dei tempi con la piena collaborazione delle istituzioni” ha detto il presidente intervenendo alla cerimonia della firma dell’addendum del protocollo d’intesa.

“Regione Lombardia funziona bene anche per questo – ha proseguito – noi non abbiamo paura di affrontare i problemi e riusciamo a buttare sempre il cuore oltre l’ostacolo. Quando c’e’ da darsi una mano, siamo pronti e disponibili a offrire il sostegno e il supporto a chi chiede aiuto, si collabora e le istituzioni vengono sempre prima delle appartenenze politiche. Non si guarda alle distinzioni politiche ma solo al bene dei cittadini. E questo si e’ verificato anche qui, nel Mantovano”.

Sono state 129 su 302, pari al 42%, le chiese lesionate dal sisma del 2012. Il Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Diocesi di Mantova del 17 novembre 2015 e’ stato il primo atto utile per tutte le parrocchie mantovane.

Molti cantieri sono terminati e, a oggi, hanno riaperto 121 delle 129 chiese, le altre 8 vedono cantieri in 4. I cantieri delle chiese sono visibili anche in webcam. Per il vicario generale della Diocesi, don Libero Zilia, importante e’ stato il costante confronto con i consiglieri regionali delegati Paola Bulbarelli, Anna Lisa Baroni e Alessandra Cappellari. Una collaborazione proficua grazie alla costante azione di confronto e contatto con la struttura commissariale guidata da Roberto Cerretti.

L’estensione del Protocollo ha permesso, quindi, di ridurre i debiti di molte parrocchie e e riaprire gli edifici gia’ dal 2013-2014. Le risorse destinate dall’addendum aiuteranno a realizzare la nuova chiesa di Pegognaga e a intervenire per ricostruire il campanile di Bondanello.

Nel concreto, i quattro interventi esclusi diventano ora finanziabili.

Si tratta di: parrocchia di Quistello 180.000 euro per la chiesa di San Rocco;

parrocchia di Pegognaga 3.490.000 euro per San Lorenzo diacono e martire; parrocchia di Suzzara 304.383,77 euro per la chiesa di San Leone Magno papa in Sailetto; parrocchia di Sermide 116.940,44 euro per la chiesa dell’Esaltazione della Santa Croce. Inseriti anche gli interventi per chiesa e campanile Immacolata concezione della Beata Vergine Maria a Galvagnina di Pegognaga per una spesa prevista di 239.000 euro.

L’addendum recepisce la necessita’ di integrare la quota parte a carico del Commissario delegato con Ordinanza 411 dell’1 agosto 2018, pari a 5 milioni, con una disponibilita’ di 2.164.394,46 euro. Analogamente e’ previsto che proceda la Diocesi di Mantova. Per gli interventi superiori a 1 milione di euro e con piu’ del 50% di contributo pubblico la Diocesi di Mantova sara’ tenuta ad adottare procedure a evidenza pubblica.

Il presidente di Regione Lombardia con gli alunni della scuola primaria Giuseppe Gorni danneggiata dal sisma e ora ristrutturata a Quistello.Impegno di Regione Lombardia sull’autostrada Cremona-Mantova, raddoppio della linea ferroviaria Mantova Milano, ricerca di una soluzione rapida e condivisa per il ponte di San Benedetto Po, riduzione del numero dei Comuni del cratere colpiti dal terremoto da 49 a 27, segnale

che testimonia come la riduzione della porzione di territorio interessata dagli interventi costituisca l’evidente conferma della progressione dei lavori.

Questi i temi emersi nel corso dell’incontro del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualita’ di Commissario delegato per l’emergenza e per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2012 con il Comitato di indirizzo dei sindaci riunito nel municipio di Pegognaga/MN.

All’incontro hanno preso parte il sindaco del Comune di Pegognaga Matteo Zilocchi, Angela Zibordi, primo cittadino di San Giovanni del Dosso, Alberto Borsari (Borgo Mantovano) e Roberto Lasagna (San Benedetto Po) ed altri sindaci dei Comuni del Mantovano, parlamentari e autorita’ locali.

“Non solo riapre, ma lo fa ampliando il numero di attivita’ a favore del territorio e quindi credo che, nell’applicazione della legge sanitaria, non solo sia un recupero, ma un passo avanti rispetto al passato”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Commissario delegato per l’emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nel corso della visita a Quistello, seconda tappa della sua giornata nei territori del Mantovano coinvolti dal sisma del 2012.

“L’azione per l’ex ospedale di Quistello si inserisce nell’attuazione della Riforma sanitaria – ha continuato Fontana -, che e’ molto bella e impegnativa e richiede dei tempi per essere attuata pienamente”.