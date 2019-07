Milano, in fiamme la Coop di via Palmanova

Un incendio ha devastato la notte scorsa il centro commerciale Coop di via Palmanova a Milano. Un complesso che ospita anche Ovs, Pittarosso, Brico e un ambulatorio del centro medico San’Agostino. L’intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto con 13 squadre, è durato tutta la notte.

Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite dal tetto ma le cause non sono ancora state accertate. Non ci sono feriti o intossicati.

L’enorme quantità d’acqua usata per spegnere le fiamme ha anche danneggiato, pare seriamente, i piani inferiori del complesso di edifici.