I sindaci di Milano e Torino, Giuseppe Sala e Chiara Appendino, si sono incontrati oggi a Novara e hanno condiviso alcune tematiche relative alla collaborazione tra le due città relativamente a mobilità e promozione del turismo. Lo comunica una nota del Comune. Per quanto riguarda la mobilità tra le due città, si vuole collaborare allo sviluppo della sperimentazione di una tecnologia innovativa come è la guida autonoma, partendo da attività di testing in ambito urbano e sull’autostrada Torino- Milano. I due sindaci hanno convenuto, inoltre, di analizzare congiuntamente l’opportunità offerta dall’hyperloop (un sistema trasporto ad alta velocità per merci e passeggeri all’interno di tubi a bassa pressione.)

Hanno, infine, deciso di avviare verifiche sulle modalità di realizzazione di titoli di viaggio comuni per il trasporto pubblico utilizzabili nelle due città e per il collegamento tra di esse.

In tal senso si sono impegnati a chiedere la convocazione di un tavolo con le Regioni Piemonte e Lombardia. La promozione del turismo rimane un obiettivo comune. A tal proposito una nuova occasione può nascere dai grandi eventi che le due città ospiteranno (Olimpiadi Invernali del 2026 e Atp Finals dal 2021 al 2025).