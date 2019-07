Scuola, Cgil: situazione supplenti esplosiva

La Cgil Lombardia denuncia le carenze di personale per la scuola in vista del prossimo anno. “Secondo i dati dello stesso Ministero dell’Istruzione risultano scoperti in Lombardia, ad oggi, quasi 15.000 posti di insegnanti, di cui 5.608 di sostegno, a cui se ne aggiungeranno almeno altri 7.000 circa, sempre di sostegno, per garantire la copertura per gli alunni diversamente abili presenti nelle scuole. Più di 5.500 docenti se ne andranno in pensione – sottolinea il sindacato -. Delle 58.627 immissioni in ruolo nazionali per settembre annunciate dal Ministro Bussetti (di cui siamo ancora in attesa di conoscere la distribuzione) la metà non verranno effettuate per mancanza di candidati nelle graduatorie: sostegno in primis, ma anche lettere, matematica, fisica, informatica, meccanica. Un bluff, di cui il Ministero è consapevole. E così, se lo scorso anno in Lombardia sono state assegnate 37.000 supplenze, è facile prevedere per settembre il superamento di tale numero e abbondantemente. Ogni anno denunciamo la carenza e l’incapacità del Ministero di programmare le necessità della scuola attivando percorsi di abilitazione e di specializzazione non solo per tempo ma, anche, con numeri che rispondano alle coperture dei posti liberi e che sono a conoscenza di tutti. Incapacità, funzionari non competenti o scelta politica? Il MIUR esiste o sono altri che decidono? Il Governo giallo-verde – prosegue la Cgil – sta drenando risorse dal capitolo scuola verso azioni politiche di breve durata e prettamente elettorali; nessuna risorsa e nessun investimento sull’istruzione. L’Italia sempre più fanalino di coda dei Paesi europei in tema di investimenti, di diplomati, di laureati. Non siamo un paese di immigrati ma di emigranti: sono più numerosi i giovani che se vanno dall’Italia di coloro che approdano in Italia. Alle famiglie, ai cittadini questo interessa? Ne sono consapevoli?