Aveva lasciato volontariamente aperti i fornelli del gas in cucina: forse perché ubriaco dopo aver bevuto per tutta la sera, o forse perché la sua intenzione era quella di provocare un’esplosione nell’appartamento dove viveva con la madre 90enne e il fratello 61enne, affetto da problemi psichici. Quando, però, intorno a mezzanotte e mezza, in via Filippo de Pisis sono intervenuti i Carabinieri, avvertiti da una chiamata al 112 della stessa donna 90enne, l’uomo, il secondo figlio di 55 anni, li ha subito aggrediti. I militari lo hanno denunciato per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la madre e il fratello dell’uomo sono stati ricoverati entrambi in codice verde all’ospedale Sacco per il gas inalato. (MiaNews)