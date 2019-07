Men At Work: la famosa band anni ’80 stasera in concerto a Milano

Senza dubbio una delle tre pop rock band australiane più famose degli anni ’80. Della formazione originale resta solo la voce (ancora meravigliosa) del frontman Colin Hay che torna in tour con un gruppo di grandissimi musicisti (e musiciste) pronti a farci rivivere tutte le emozioni dei loro classici immortali. Il tour europeo di questa estate include un’unica tappa italiana, a Milano questa sera!

Ecco di seguito i dettagli:

MEN AT WORK

Mercoledì 10 LUGLIO 2017 @ Teatro Dal Verme – MILANO

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerti: ore 21.00

Prezzo del biglietto: a partire da €40,00 + d.p.

! Biglietti disponibili in cassa !

I Men At Work nel 1981 con l’album d’esordio “Business As Usual” – che contiene le hit “Who Can It Be Now?”, “Down Under” e “Down By The Sea” – passano dritti alla storia: da Melbourne con furore divengono un immediato e indiscusso fenomeno di massa mondiale e nello stesso anno portano a casa il Grammy e il Juno Award come Best New Artist (battendo Asia, The Human League e Stray Cats). Con tre album da studio, tre live e vari greatest hits hanno venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo. Nel 1986 il gruppo si sciolse per riformarsi nel 1996 ed intraprendere una serie di tournée mondiali fino al 2001 circa. Ad intervalli i Men At Work sono tornati in attività con line up sempre rinnovate, mentre Hay si teneva impegnato anche suonando con la All-Starr Band di Ringo Starr (The Beatles) in giro per il mondo.

L’altro membro storico, il sassofonista/flautista/tastierista Greg Ham, è purtroppo morto di infarto a soli 58 anni il 19 Aprile 2012.

Il 28 Maggio 2001 “Down Under” è al No. 4 della APRA Top 30 delle canzoni più belle d’Australia, mentre nell’Ottobre 2010 “Business As Usual” è stato inserito nella Top 100 dei migliori album australiani di tutti i tempi.

Un appuntamento con la storia da non perdere, anche perché difficile che recapiti facilmente!