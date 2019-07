Giovane scomparso nel milanese, è mistero

Sono giorni di apprensione a Baranzate di Bollate, nel milanese, per la scomparsa di Stefano Marinoni, 22 anni. Il giovane è uscito di casa giovedì scorso e non è più rientrato. Aveva detto ai genitori: “Vado a fare una cosa a Novate e torno, ci vediamo per mangiare”. Da quel momento nessuna traccia. Il 22enne è uscito con una Smart bianca che aveva acquistato da poco. Ha lasciato a casa il portafogli con i documenti. Con sé dovrebbe avere il telefonino, che però risulta irraggiungibile. Stefano, secondo il racconto dei genitori, è un giovane tranquillo, abituato ad avvertire quando fa tadi.

La sua auto è una Smart bianca con tettuccio nero, targata FF355BT. Al momento della scomparsa il 22enne indossava scarpe sportive, maglione e pantaloni corti scuri. Sulla sua scomparsa è stata presentata denuncia ai carabinieri.