Il Presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè e l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Risorse Umane Cristina Tajani hanno accolto, questa mattina a Palazzo Marino, 50 piccoli milanesi, figli dei dipendenti dell’Amministrazione, che per oltre un’ora sono stati impegnati in un’insolita seduta di Consiglio a misura di bambino.

Una visita speciale nata in occasione di “Bimbi in Ufficio 2019”, la giornata voluta dall’Amministrazione per facilitare la conciliazione dei tempi della famiglia con quelli del lavoro e del benessere aziendale. Complessivamente sono stati circa 300 i bambini, tra i 3 ai 14 anni, che oggi hanno potuto accompagnare i propri genitori e vivere con loro una giornata alla scoperta dei loro luoghi di lavoro tra laboratori, visite guidate e iniziative. “Oggi a Palazzo Marino – ha commentato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – è stata una giornata davvero speciale. Una cinquantina di bambini, figlie e figli di alcuni nostri dipendenti, sono venuti a conoscere il luogo dove lavorano i loro genitori. Sono stati accolti nella sala più rappresentativa, quella del Consiglio Comunale, dove si prendono le decisioni più importanti per la città e per i milanesi, a cominciare proprio da loro. Il nostro desiderio è che occasioni come queste si possano ripetere e soprattutto che diventi sempre più semplice, ogni giorno e anche per chi lavora, vivere la famiglia in modo sereno e positivo”.