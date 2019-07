“Prima di fare affermazioni di questo genere bisogna capire le indagini a cosa porteranno. Sembra che l’azienda in questione abbia subito una serie di controlli negli ultimi mesi, quindi bisogna valutare prima di essere certi nel gettare subito queste facili affermazioni di terrore.” Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ai giornalisti che gli han chiesto se alla luce degli incendi in aziende di stoccaggio rifiuti, in ultimo quello di oggi a Settimo Milanese, la Lombardia si possa definire “terra dei fuochi”. (MiaNews)