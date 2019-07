Il 9 luglio il Milano Latin Festival celebra la Festa Nazionale dell’Argentina, Festa dell’Indipendenza, con l’ingresso gratuito per gli argentini dalle 18.30 alle 19.30 (presentando in biglietteria un documento che dimostri la nazionalità) e aprendo le porte del Padiglione delle Nazioni alla mostra dell’artista Cristian Blanco, con la sua arte del “fileteado” e dimostrazioni dal vivo di una tecnica pittorica tipica porteña chiamata appunto fileteado. L’Argentina si farà conoscere anche attraverso la sua tradizione gastronomica: Cecilia Serra e “Locos X dulce de leche” presenteranno una serie di prodotti tipici argentini, con la degustazione di alfajores (tipici dolci a base di dulce de leche) fatti a mano e il racconto del gruppo che raccoglie più di 7.000 “loquitos X el dulce de leche” distribuiti in più di 5 0 paesi; dal dolce si passerà al salato, perché ilristorante argentino del Festival La Parrilla Gordita offrirà un brindisi con empanadas y vino argentino.

Chiusura in bellezza alle 21, sempre presso il Padiglione delle Nazioni, con il concerto di Hilda Lazarazu, artista dai continui cambiamenti nella lunga carriera musicale, che hanno reso i suoi spettacoli vivaci e allegri, con canzoni mitiche che fanno parte del patrimonio culturale del rock argentino di tutti i tempi.

MILANO LATIN FESTIVAL

Parcheggio ATM – Viale MilanoFiori – 20090 Assago (MI)