Due giovani cinese picchiate da coetanee

Dovevano incontrarsi in via Arnolfo di Cambio per risolvere una questione di gelosia, ma quando si sono viste è scattata l’aggressione. Due ragazze cinesi di 14 e 15 sono rimaste vittime di un pestaggio, avvenuto alle 20.50, in via Aristotile Fioravanti, da parte da due altre giovani, di qualche anno più grandi. Le due ragazze cinesi sarebbero state colpite in strada da diverse bastonate sulle gambe davanti a un folto gruppo di spettatori che però non sono intervenuti in loro soccorso. Le ragazze hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sull’aggressione indaga la Polizia di Stato.