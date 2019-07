Ciclismo, il Giro Rosa oggi passa dalla Brianza

Il 30° Giro Rosa Iccrea è in Lombardia. Oggi si corre la 4° tappa, da Lissone a Carate Brianza. Si tratta di una delle frazioni sulla carta meno dure, ma comunque ricca di saliscendi sulle colline brianzole. Il via è fissato alle 12:10 e dopo essere passati da Desio, Seregno e Giussano il percorso entra in Provincia di Como passando da Mariano Comense e Cantù, proseguendo poi fino a Merone dove di passerà in Provincia di Lecco. Infine si torna verso sud per il traguardo volante di Sovico e il GPM di 3° categoria a Besana Brianza. Il gran finale è tra Triuggio, Albiate e infine Carate Brianza, dove probabilmente si potrebbe assistere ad uno sprint a ranghi compatti.