Sentenza Expo, Sala, vado avanti con fiducia

“Vado avanti con fiducia. Lunedì riferirò in consiglio comunale ma non è che abbia da raccontare molto di più perché fino a che non leggerò il dispositivo non so cosa dire di più,. In ogni caso mi sembra giusto riferire ai rappresentanti dei milanesi e soprattutto confermare che, per come sono fatto io, se solo immaginassi di non avere l’energia e la motivazione per fare il difficile lavoro che faccio mollerei all’istante, ma ce l’ho. Per cui andrò avanti.” Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della visita del Villaggio Coldiretti al Castello Sforzesco, commenta i suo stato d’animo dopo della sentenza che lo ha condannato a sei mesi. “Mi ha molto aiutato il fatto che ho ricevuto una quantità di messaggi e di email di incoraggiamento e se hai dei dubbi al momento, che ti possono venire, poi te li fai passare. – ha aggiunto Sala – Sarebbe da irresponsabili non impegnarsi considerata la responsabilità che ho e l’affetto che mi circonda”