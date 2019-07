Vandali devastano il book sharing dell’Isola

Vandali ancora ignoti hanno devastato, la scorsa notte, gli scaffali della Piccola Biblioteca Libera, il book – sharing del quartiere Isola di Milano. Ne dà notizia Marco Salomon, promotore del progetto, con un post sulla sua pagina Facebook: “Non è un buon giorno. La Piccola Biblioteca Libera devastata dai vandali. Due interi scaffali distrutti. Scritte varie. La carenza grave di controllo da parte delle forze dell’ordine (tanto per capirci passa un blindato dell’esercito passa in continuazione ma neanche rallenta) fa si che la notte quel luogo sia alla mercé di una banda di vandali. Ricostruiremo gli scaffali, ripuliremo i tavoli e le strutture, lanceremo un nuovo appello a coprire i costi di riparazione. Poi terremo aperto solo nelle ore in cui sarà presente un volontario. Perché la notte i vandali vandalizzano, ma di giorno normalissime persone saccheggiano i libri. Non mi arrendo, anche se dirvi che sono deluso, è poco. https://www.facebook.com/piccolabibliotecalibera/