Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è in Tribunale a Milano per l’udienza del processo in cui è imputato per falso. La sentenza arriverà oggi per le 13. L’accusa rientra in un filone dell’indagine con al centro l’appalto per la Piastra dei Servizi di Expo. I pg hanno chiesto per lui una condanna a un anno e un mese. Sala ha respinto l’accusa in aula anche in un esame davanti ai giudici nei mesi scorsi spiegando di non essere stato consapevole della retrodatazione di quei due verbali che sono serviti per sostituire due commissari incompatibili.