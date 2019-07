Scritte omofobe al Severi, denunciati tre baby neofascisti

Tre minorenni sono stati denunciati dalla polizia per le scritte omofobe davanti al liceo Severi di via Alcuino (poi ricoperte con un grande arcobaleno) e altre davanti al liceo Parini, con una scritta in particolare contro un studente ebreo. Gli agenti della Digos della Questura di Milano hanno dato oggi esecuzione a decreti di perquisizione a carico dei tre giovani. Il primo episodio è del 24 maggio e l’autore sarebbe uno dei tre, 18enne senza precedenti, che ha scritto: “E’ inutile giustificarlo con la biologia i froci non sono naturali”. Il secondo episodio risale alla notte del 9 giugno quand il 18enne, insieme ad altri due, un coetaneo e un 16enne, hanno disegnato nei pressi del liceo Parini di via Goito, diversi simboli dell’estrema destra (svastiche, rune e croci celtiche), scritte offensive contro “i compagni” ed una frase di minaccia rivolta, come appurato in seguito, contro uno studente ebreo dello stesso istituto che ha sporto querela; sempre quella notte, il trio si è nuovamente recato all’istituto Correnti Severi, dove, su alcuni muri limitrofi, hanno ancora realizzato altre scritte di natura omofoba. La notte del 9 giugno, i tre minori, a seguito di una segnalazione, sono stati controllati ed identificati da una Volante: si è riusciti poi a ricostruire gli spostamenti dei tre nelle notti interessate e a denunciarli. Dei tre giovani, uno solo era già noto alla Digos, poiché identificato nel corso di un banchetto di propaganda organizzato da Forza Nuova Milano; tuttavia, durante il controllo effettuato su di loro la sera del 9 giugno, tutti i minori sono stati trovati in possesso di adesivi e simboli riconducibili all’estrema destra e al gruppo Lotta Studentesca – Forza Nuova in particolare.