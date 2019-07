Arrestato per peculato, dalla guardia di finanza, il direttore dell’ente fiera Bergamo Stefano Cristini. E’ accusato di aver prodotto falsi rimborsi spese intestati a ignari dipendenti e appropriarsi indebitamente nel corso degli anni di oltre 140 mila euro. Coinvolti in concorso anche il cassiere e altri personaggi chiave nella gestione della Promoberg. Per Cristini sono stati disposti i domiciliari. Le indagini sono durate due mesi.