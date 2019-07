Vigevano: accoltella un passante a caso, grave pensionato

In preda a un raptus si è scagliato contro un pensionato di 82 anni che passeggiava tranquillamente in una via di Vigevano (Pv): calci, pugni e sei coltellate coltellate. L’aggressore, un ragazzo di 19 anni, italiano, residente nella cittadina, è stato arrestato dai carabinieri. L’anziano ha riportato gravi ferite in varie parti del corpo; portato d’urgenza all’ospedale locale è in prognosi riservata dopo essere stato operato. Il ragazzo, subito dopo la furiosa aggressione, è fuggito ma i carabinieri lo hanno rintracciato in breve tempo. Ritrovato anche il coltello. Il giovane è accusato di tentato omicidio e porto di un oggetto atto a offendere.