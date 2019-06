“Let’s Rock” il nuovo album di Black Keys

E’ uscito il nono album dei Black Keys, “ Let’s Rock , ” su etichetta Easy Eye Sound/Nonesuch Records. L’atteso album, il loro primo in cinque anni, è un ritorno a quel rock diretto degli inizi della band composta dal cantante e chitarrista Dan Auerbach e dal batterista Patrick Carney. Dice Auerbach, “Quando stiamo insieme, siamo i Black Keys, che è la nostra vera magia, la stessa di quando avevamo sedici anni.” Prima della pubblicazione di “Let’s Rock”, i Black Keys hanno reso disponibili tre tracce, Lo Hi il primo singolo, Eagle Birds e Go, l’attuale singolo in radio.

“Let’s Rock” è stato scritto, registrato in presa diretta e prodotto da Auerbach e Carney agli studi Easy Eye Sound di Nashville e si avvale delle backing vocal di Leisa Hans e Ashley Wilcoxson. “Il disco è una specie di omaggio alla chitarra elettrica,” dice Carney. “Lo abbiamo realizzato con un approccio semplice senza troppi fronzoli, come eravamo soliti fare.” Il tour americano di “Let’s Rock” partirà il 23 Settembre da Denver e due giorni prima, i Black Keys saranno gli headliner del festival Life Is Beautiful a Las Vegas.

Dopo il loro ultimo album insieme, sia Auerbach sia Carney si sono cimentati come mente creativa dietro un diverso numero di artisti: Dan Auerbach ha creato l’etichetta Easy Eye Sound, dal nome dei suoi studi a Nashville, nel 2017, con la pubblicazione del suo secondo album solista, Waiting on a Song. Dal suo lancio, l’Easy Eye Sound è diventata la casa di un vasto numero di artisti tra i quali Yola, Shannon & The Clams, Dee White, Shannon Shaw, Sonny Smith, Robert Finley e The Gibson Brothers; hanno anche pubblicato l’album postumo di Leo Bud Welch come pure materiale inedito di Link Wray.

Patrick Carney ha prodotto e registrato nuova musica con artisti quali Calvin Johnson, Michelle Branch, Damns of the West, Tobias Jesso, Jr., Jessy Wilson, Tennis, *repeat repeat, Wild Belle, Sad Planets, Turbo Fruits e molti altri. Ha anche composto il tema musicale della serie TV su Netflix BoJack Horseman con Ralph Carney, il suo zio recentemente scomparso.

“Let’s Rock” Track Listing:

Shine A Little Light Eagle Birds Lo/Hi Walk Across The Water Tell Me Lies Every Little Thing Get Yourself Together Sit Around And Miss You Go Breaking Down Under The Gun Fire Walk With Me

Il video che accompagna “Go” , nel quale Auerbach e Carney prendono in giro se stessi e le vicissitudini che hanno preceduto la registrazione di “Let’s Rock”, ha totalizzato quasi 3.000.000 di visualizzazioni su YouTube.