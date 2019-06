Due ragazzi disabili del centro diurno di Macherio sono caduti nel Naviglio Grande all’altezza di Cassinetta di Lugagnano (Milano). Ancora da accertare con precisione le dinamiche dell’incidente, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i giovani – assieme a due accompagnatori della comunità – stessero percorrendo la ciclabile a fianco del canale con le proprie carrozzine a tre ruote, alle quali erano legati con cinture. A seguito di un urto tra di loro sarebbero finiti in acqua, dove soltanto uno dei due sarebbe riuscito a liberarsi dalle cinghie di sicurezza. Il 27enne recuperato è stato subito trasportato in elicottero all’ospedale San Raffaele in gravi condizioni. Dell’altro ragazzo non c’è traccia: i soccorritori hanno individuato la sua carrozzina capovolta. È possibile che il disabile sia ancora legato al mezzo.