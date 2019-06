I pronto soccorso milanesi e il 118 sono andati in tilt tra ieri pomeriggio, la notte e questa mattina a causa del picco di calore. L’ondata di malori causati dall’afa ha provocato un intasamento ai pronto soccorso. Di conseguenza le ambulanze, in attesa di consegnare i pazienti, non riuscivano a disimpegnarsi creando così una carenza di mezzi che è stata un problema per quasi tutta la notte. Problema che potrebbe ripresentarsi anche nella giornata di oggi.