Senzatetto stroncato da un malore davanti alla Centrale

E’ morto sotto un albero davanti alla stazione Centrale un senzatetto romeno di 72 anni, Costantin Stroe, cardiopatico, già seguito dai servizi sociali di Milano. L’uomo, che aveva problemi di dipendenze, aveva rifiutato l’ingresso in una comunità. E’ stato un passanti, questa mattina intorno alle 9.00, a notare il corpo e a dare l’allarme. Sul corpo non sono state trovate apparenti tracce di violenza e la polizia ritiene che l’uomo sia rimasto vittina di un malore. Proprio oggi è in programma, nella zona della stazione Centrale, la distribuzione gratuita di acqua e bibite ai senzatetto e ai bisognosi che gravitano in zona.