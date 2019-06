Pride, Palazzo Marino illuminato con la bandiera arcobaleno

“In occasione della parata conclusiva della Milano Pride, Palazzo Marino sarà illuminato con i colori della rainbow flag a partire da venerdì sera. Con questa ulteriore iniziativa l’Amministrazione comunale manifesta il proprio sostegno, dopo aver concesso il patrocinio all’intera settimana della Milano Pride”. Lo fa sapere il Comune, a sollecitare un’iniziativa simbolica per il Pride sono stati anche i Sentinelli chiedendo proprio di ‘accendere’ palazzo Marino dopo aver illuminato la sede del Comune per l’assegnazione delle Olimpiadi 2026. L’assessore ai Servizi Sociali, Pierfrancesco Majorino, commenta soddisfatto la notizia: “A partire da venerdì sera Palazzo Marino verrà illuminata con i colori della rainbow flag.

La bandiera arcobaleno che vuol dire tante cose. E che poi l’amore è amore. (E sabato in piazza parliamo di quel che stiamo facendo e faremo sulla strada dei diritti).” Così Majorino sulla decisione di illuminare la sede del Comune per il Pride. “Una bella sorpresa a palazzo Marino”, scrive Majorino.