“Moonight” al Museo della Scienza

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, unico a esporre un frammento di roccia lunare in Italia, celebra l’anniversario dell’allunaggio il 20 luglio 1969. Giovedì 4 luglio torna la Cult Night, festa-evento battezzata per l’occasione Moonight.

Giovedì 4 luglio il Museo sarà aperto dalle 18 alle 24 con incontri, attività, divertimento e musica per studenti, turisti e curiosi. Ci saranno talk fra scienza, tecnologia e cultura pop, open lab, tour notturni fra le collezioni del Museo, selfie lunari, una performance teatrale e una sfida di poesia, dj set e cibi spaziali, il tutto con un biglietto speciale a 10 euro.

L’Edificio Monumentale del Museo e i suoi chiostri faranno da scenografia all’evento. Il dress code prevede un tocco di argento.

In Sala delle Colonne si parlerà prima del progetto Artemis, che intende riportare esseri umani sulla Luna nel 2024, poi del nostro satellite naturale tra cinema e fantascienza.

Durante la serata si potrà partecipare ai tour notturni guidati alla Collezione Astronomia e Spazio, tra allunaggi mai portati a termine, viaggi interstellari e un vero frammento di Luna.

Nei laboratori di Tinkering, Alimentazione e Biotecnologiedel Museo si svolgeranno invece attività interattive per realizzare un’animazione spaziale in stop motion o capire come coltivare le piante in orbita.

Si potrà assistere a una performance teatrale ispirata al film Apollo 13, far parte della giuria di un concorso di poesia, scattarsi un moonselfie e per finire scatenarsi con un dj setAnni ‘60.

Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso della serata (10 euro), inclusa la visita libera alla mostra Leonardo da Vinci Parade.

Per i percorsi su prenotazione è possibile iscriversi all’ingresso, fino a esaurimento posti.