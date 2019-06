Morgan sfrattato da casa, tensione a Monza

Dopo il rinvio della scorsa settimana per motivi di salute, il cantante Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato sfrattato dalla sua casa di Monza. “Questa è la legge ma non è giustizia, la giustizia è un’altra cosa”. Così ha urlato Morgan, all’arrivo del custode giudiziario. “Sono venuti a portare fuori con la forza persone che non vogliono lasciare la loro abitazione”, ha detto il cantante ai pubblici ufficiali che stavano eseguendo il provvedimento emesso dal Tribunale di Monza, dopo le richieste di risarcimento a fronte del mancato pagamento degli alimenti alla figlia, da parte dell’ex moglie Asia Argento.