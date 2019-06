Allianz Cloud e sosta selvaggia, domenica tutti multati

Intorno all’Allianz Cloud, dopo il duro attacco al comando di zona della Polizia Locale per la sosta selvaggia da parte dell’assessore al verde e alla mobilità del Municipio 8, Enrico Fedrighini, domenica i vigili sono intervenuti. Una pattuglia ha multato tutte le auto in sosta vietata attorno al nuovo Palalido, in particolare lungo la via Salmoiraghi.

Vedi: https://www.radiolombardia.it/2019/06/23/allianz-cloud-e-subito-sosta-selvaggia-assessore-del-municipio-8-attacca-i-vigili/

“Dopo ripetute sollecitazioni – scrive l’assessore Fedrighini su Facebook – ieri è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per multare tutte le auto in divieto di sosta. Ringrazio il Comandante Ciacci e tutti i cittadini che si sono mobilitati”.