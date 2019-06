Temporali in arrivo

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticita’ per rischio temporali forti sulla Valchiavenna, su Laghi e Prealpi varesine, su Lario e Prealpi occidentali, sul Nodo idraulico di Milano, sull’Alta Pianura orientale, sulla bassa Pianura orientale e sull’Appennino pavese dalle ore 18 di oggi, venerdi’ 21 giugno. Tra la serata di oggi e la mattina di domani, precipitazioni tendenti a diffuse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale particolarmente insistenti sul Nordovest. Da meta’ mattina i fenomeni si sposteranno verso i settori sudorientali: prima Appennino, quindi fascia centro-orientale di pianura e di Prealpi. Domenica 23 giugno possibili deboli precipitazioni residue fino al primo mattino, quindi assenti. In giornata non sono escluse

deboli occasionali a ridosso dei rilievi centro-orientali. A Milano è stato attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro.