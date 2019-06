Accende il motore e l’auto prende fuoco

La monovolume di un commerciante ambulante ha preso fuoco oggi pomeriggio in piazzale Maciachini a Milano. L’incendio si è sviluppato dal motore quando l’uomo ha provato ad accendere il veicolo. Sul posto è intervenuta un’autopompa dei Vigili del Fuoco. Il commerciante, in attesa che arrivassero i Vigili, è riuscito a salvare la merce che aveva in auto anche grazie all’aiuto di un gruppo di ragazzi sudamericani che hanno prelevato sacchi e scatole depositandole sul marciapiede. Il veicolo è andato completamente distrutto.