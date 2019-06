E’ arrivato il giorno della prima prova, quella di italiano scritto, del nuovo esame di maturità. I maturandi In Italia sono circa 500.000, in Lombardia circa 70.ooo. “Quella che sta per iniziare sarà “una maturità all’insegna della equità e della trasparenza” afferma a Skuola.net il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. “In bocca al lupo coraggio e mai aver paura”, ha concluso il ministro.