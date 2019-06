Una fiammata improvvisa scaturita da un forno della cucina dell’Aspria Harbour Club di Milano, un circolo in via Cascina Bellaria con campi da tennis e di golf, ha investito in pieno un pizzaiolo 42enne che si trova ora ricoverato all’ospedale Niguarda. L’uomo, di origini egiziane, stava accendendo il forno quando è stato investito dal fuoco che gli ha provocato gravi ustioni nella parte alta del corpo. Le condizioni dell’uomo sono giudicate molto serie ma non sarebbe in pericolo di vita.